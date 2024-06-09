جانتس «ينقلب» على نتنياهو ويدعو لانتخاب حكومة جديدة: «شعبنا يتمزق»

قال بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إنّ الانتصار الحقيقي هو عودة المحتجزين، وليس البقاء في الحكم، ولابد من تحقيق نصر عسكري يؤدي إلى انهيار «حماس».

وتابع «جانتس»، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، قبيل إعلان استقالته، والذي نقلته «القاهرة الإخبارية»: «نترك حكومة الطوارئ وننضم إلى المعركة لضمان أمن إسرائيل وبقائها لأجيال قادمة، وبعد عام من الحرب لابد من عقد انتخابات تؤدي إلى فرز حكومة تهتم بمصير إسرائيل».

إسرائيل تتمزق

واستطرد متوجهًا بخطابه إلى «نتنياهو»: «حدد تاريخ لموعد انتخابات متفق عليه ولا تدع شعبنا يتمزق ويجب إقامة لجنة تحقيق تفحص الأخطاء التي قمنا بها، وأقول لكل قادة الأحزاب اليمين واليسار على حد سواء، عليكم الاتحاد ورائي لتحقيق هذا الهدف، وهو الانتخابات، وعلينا أن نقيم بعدها حكومة وحدة وطنية إسرائيلية تؤدي إلى إخراجنا من الوضع الراهن».