تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بلندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في لندن تطالب بوقف إطلاق النار».

لم ينل منهم التعب، ولم يتسلل اليأس إلى قلوبهم بعد انقضاء 8 أشهر من عمر الحرب الإسرائيلية في غزة، رجال ونساء وعائلات، بكبارها وصغارها، حافظت على مسيرات دعم فلسطين، ومستمرون في الضغط حتى تقف الحرب وينتهي القتل.

يوم السبت من كل أسبوع تقريبا، بات موعدا معلوما لآلاف المتظاهرين الرافضين للمقتلة في غزة، لمشاركة حكومتهم فيها، طلباتهم محددة يجب وقف الحرب، ووقف كل أشكال دعم القتلة ومحاسبة المسؤولين.

اختار المتظاهرون «راسل سكوير» ليكون نقطة انطلاق لهم، يتحركون منها نحو مقر البرلمان، في رسالة قوية لكل من يخوض غمار الانتخابات العامة الآن، بأن هذا ما يراه الشارع صوابا، فإما أن تكونوا صوت الشارع، أو أن نحاسبكم في صناديق الاقتراع قريبا.