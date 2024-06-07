محمود مسلم: إدارة فلسطين بعد 7 أكتوبر تحتاج سلطة أكثر شبابا

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن السلطة الفلسطينية وجميع الأطراف الفلسطينية يقع عليها عبء كبير، إذا ما نجحت أمريكا في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب خلال الأيام المقبلة.

إعادة إعمار غزة

وأضاف خلال استضافته على قناة الغد: «سيكون هناك في الفترة المقبلة إعادة إعمار لغزة، وإشراف عليها وإدارتها، وتشكيل حكومة وتطوير السلطة، وأعباء كثيرة جدًا تحتاج إلى كوادر وسلطة أكثر شبابًا وأفكار جديدة».

استمثار التعاطف مع غزة

وتابع: «ما أؤكده، أن إدارة فلسطين ما قبل 7 أكتوبر يجب أن تختلف عن ما بعد 7 أكتوبر، فهناك متغيرات كثيرة جدًا».

وأضاف مسلم: «يجب أن يستثمر التعاطف الدولي الكبير الذي تم خلال الفترة الماضية مع القضية الفلسطينية، وبالتالي أنت بحاجة إلى التفاوض مع إسرائيل على حل شامل وعادل خلال الفترة المقبلة».