ماذا يقول الحاج في السعي بين الصفا والمروة؟.. «الإفتاء» تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية ماذا يقول الحاج في السعي بين الصفا والمروة، إذ يحرص المسلمون من جميع أنحاء العالم على أداء مناسك الحج، باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة لمن استطاع إليها سبيلا.

السعي بين الصفا والمروة

وقالت دار الإفتاء في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، إن الحاج يبدأ السعي بالصعود إلى الصفا فيهلِّل ويكبِّر، ويستقبل الكعبةَ المشرَّفة، ويصلِّي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعو بما يحب، ويسير الحاج في أشواط السعي بشكل عادي من الصفا إلى المروة في المسار المُعدِّ لذلك مراعيًا النظامَ والابتعاد عن الإيذاء.

ما يقوله الحاج في السعي بين الصفا والمروة

وأضافت «الإفتاء» أن الرجال يرهلون فقط، أي يسرِعون قليلًا في السير بين الميلين الأخضرين وتوجد هناك علامة تدلُّ عليهما، حيث يردد الحاج في السعي: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

وتابعت «الإفتاء»، أنه إذا وصل الحاج إلى المروةَ فليقف عليها قليلًا مكبرًا مهلِّلًا مصليًا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاعلًا الكعبةَ تجاه وجهه داعيًا الله تعالى بما يشاء، وبذلك ينتهي شوط واحد، ثم يبدأ شوطًا جديدًا، وفي كل شوط يفعل ذلك بانتهاء الحاج من أشواط السعي السبعةِ يكونُ قد أتم العمرةَ إن كان قد نواها حين الإحرام.