الأزهر يوضح أدعية السعي بين الصفا والمروة.. احرص عليها

كشف مٌجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أدعية السعي بين الصفا والمروة، إذ يحرص المسلمون في هذه المناسك الإكثار من الدعاء، لما له من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في السعي، وهو ما يستعرضه الأزهر الشريف تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام دينهم.

أدعية السعي بين الصفا والمروة

وقال مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، في حديثه عن أدعية السعي بين الصفا والمروة، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» إن الحاج يقول فيها: «الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكَ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، «ثلاث مرات».

دعاء السعي بين الصفا والمروة

هناك أكثر من صيغة أخرى يمكن قولها في دعاء السعي بين الصفا والمروة، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

اللهم إنك قلت «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم، اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، وجنبنا حدودك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين.