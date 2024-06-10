مفاجأة مدوية.. «السنوار» يستعرض فيديو لعملية «طوفان الأقصى» قبل تنفيذها بعامين

عملية طوفان الأقصى التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي، كانت مفاجأة غير متوقعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي تسببت في ارتباك واضح بين صفوفه، إلا أن المفاجأة الكبرى هي أن تفاصيل معظم تلك العملية العسكرية التي قامت بها الفصائل الفلسطينية عُرضت على نحو 36 فضائية عربية في شهر رمضان 2022، في مسلسل تلفزيوني من إنتاج حركة حماس بعنوان «قبضة الأحرار»، وأشرف على تنفيذه يحيى السنوار شخصيًا.. فما القصة؟.

مسلسل قبضة الأحرار

في عام 2022، أنتجت حركة حماس مسلسلا تلفزيونيا عرض على نحو 36 قناة فضائية شهيرة معظمها في فلسطين، منها قناة الأقصى، وتدور أحداثه في 30 حلقة، صورت وأنتجت بالكامل داخل قطاع غزة، وكشف عن كثير من تفاصيل عملية طوفان الأقصى، والتي عكست حالة الغطرسة التي أعمت الاحتلال عن رصد الخطة من خلال العمل الفني، الذي مر العمل تحت أنفهم ولم يستطيعوا أن يكتشفوا أنها خطة ستنفذ قريبا.

ويتحدث المسلسل عن كيفية اكتشاف الجواسيس التي تعمل لصالح إسرائيل وكيفية التعامل معهم، ومحاولات اختراق قطاع غزة عن طريق تسلل بعض المستعربين والجواسيس والشاباك لتنفيذ عمليات عسكرية مثل الاغتيالات والتعقب والتجسس.

عمل خيالي تحول لواقع

تناول العمل الدرامي الذي عرض في رمضان 2022 في إحدي حلقاته تفاصيل سيطرة الضفادع البشرية من الفصائل الفلسطينية على قاعدة رعيم العسكرية وكيف نجحوا في السيطرة عليها، وهي نفس التفاصيل التي تم تنفيذها في 7 أكتوبر 2023.

قبضة الأحرار

مسلسل فلسطيني، تم تصويره العام الماضي في غزة!



لقطات ملفتة ! pic.twitter.com/otg4dcoIR1 — يوسف الأوسي (@yusefren) December 4, 2023

كما أن رجال الفصائل خلال العمل الدرامي استخدموا مصطلحات لم تكن رائجة وقتها مثل «من المسافة صفر» وهو نفس المصطلح الذي يتم استخدامه حاليًا في جميع مقاطع العمليات العسكرية التي تنفذها الفصائل ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

ما علاقة يحيى السنوار؟

بعد عرض المسلسل، قام قائد الفصائل يحيى السنوار بتكريم العاملين في العمل الدرامي في مايو 2022، وقال خلال كلمته التي ألقاها في الحفل، إن هذا العمل لا ينفصل في المطلق عن إعدادنا الكبير لرجال المقاومة الفلسطينية، فهو يعرض كيف يعملون وكيف يتعاملون مع القضايا المختلفة، وعمل استخبارتها وكيفية عملها وورش تصنيع الأسلحة، مؤكدًا أن هذا المشروع هو أحد أعمدة مشروع التحرير لفلسطين بأكملها.

كلمة القيادي يحيي السنوار

لأبطال مسلسل قبضه الأحرار

الذي شرح حرب #طوفان_الأقصی pic.twitter.com/QUE5RFrIUl — YASSER S ???? (@Yasser_S_74) December 8, 2023

يشار إلى أن المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد خليفة، ومساعد مخرج حسام حمدي أبو دان، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فارس عبد الحميد وتسنيم المحروق، الممثلين، رشاد أبو سخيلة، زهير البلبيسي، إبراهيم سلمان، جواد حرودة، أحمد فياض، كاميليا فاضل.