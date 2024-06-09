اقرأ في عدد «الوطن» غدا: إسرائيل تغدر بالإنسانية بـ«النصيرات».. استشهاد 274 وإصابة 698 في «المجزرة»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الاثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

- إسرائيل تغدر بالإنسانية في «النصيرات» استشهاد 274 وإصابة 698 في «المجزرة»

- قوات الاحتلال تتخفى فى سيارة مساعدات وتفاجئ النازحين بإطلاق النار.. ومطالب بتوقيف قادة إسرائيل

- «مدبولى»: خطة زمنية لإخلاء وصرف تعويضات أهالى الوراق

- رئيس الوزراء: نواصل تنفيذ المخطط العام للتطوير.. والتعامل بحسم مع محاولات البناء المخالف

- انطلاق ماراثون «الثانوية العامة»

- ألف طالب يمتحنون الدين والتربية الوطنية.. و«التعليم»: لا أسئلة محيرة

- «حجازى»: «مفيش لجان ولاد أكابر وإجراءات قانونية ضد التجاوزات»

- القضية الفلسطينية.. أمن قومى مصرى

- مسئول بـ«فتح»: «السيسى» حذّر من اتساع رقعة الصراع.. ومصر حائط صد ضد التصفية

- «السيسى» تصدى لمحاولات تصفيتها ورفض تهجير سكان «غزة».. وقمة «القاهرة للسلام» وضعت الحل العادل بإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967.

- «العرابى»: إسرائيل تبرّر فشلها بإنكار الدور المصرى ومحللون: القاهرة تعتبر القضية قضيتها

- حياة كريمة لـ«عمال النظافة»

- توجيهات رئاسية برعايتهم.. وتوفير غطاء تأمينى لهم ورخصة لمزاولة المهنة

- برامج لتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص وإنشاء أول مدينة لإعادة تدوير القمامة

- الفراعنة و«القطبين»

- منتخب مصر يواجه غينيا بيساو اليوم.. و«حسام» يحشد القوة الضاربة

- الأهلى: مفاجأة سارة لـ«عطية».. والزمالك: حسم ملف الراحلين.. و«جوميز» يشيد بـ«حمدى»

- حرائق وأمطار وفيضانات.. التقلبات المناخية تجتاح العالم

- وفاة 102 شخص فى مالى.. و«الأرصاد الأمريكية»: 1.5 مليار شخص حياتهم مهددة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

- تكثيف الحملات على منافذ بيع اللحوم والدواجن.. ومواجهة الذبح خارج المجازر

- «التضامن»: توزيع 100 طن لحوم على «الأولى بالرعاية».. وتخصيص 40 طناً شهرياً لمنتفعى «تكافل وكرامة»

الصفحة الثانية:

- «مجزرة النصيرات» تجدد جراح «غزة».. تنديد عالمى بالجريمة ومظاهرات فى عدد من عواصم العالم لدعم فلسطين

- «أبومازن» يدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن.. و«واشنطن بوست»: إسرائيل تعيق جهود الإدارة الأمريكية فى التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب

- «البيئة»: «خارطة طريق» لإنشاء مركز التميّز الأفريقى للمرونة والتكيّف بالقاهرة

- «فؤاد»: يسهم فى تزويد القارة بالقدرة على تطوير القطاعات الإنمائية بطريقة هادفة

- «التعاون الدولى»: 1.8 مليار يورو ضمانات من الاتحاد الأوروبى لشركات القطاع الخاص

- «التضامن»: توفير الدعم للفلسطينيين على أرض مصر

- وزيرة فلسطينية: تحديث قواعد بيانات الوافدين لتيسير التنسيق وتنظيم الخدمات والتبرّعات

- أوكرانيا تستهدف أحدث مقاتلة روسية.. ومخاوف من اشتعال حرب بين روسيا وألمانيا

- فرنسا: تسليم أول دفعة من طائرات «ميراج» لـ«كييف».. والمتحدث باسم «الكرملين»: «برلين» تفتقد السيادة والاستقلال

الصفحة الثالثة:

- انطلاق ماراثون «الثانوية العامة»: 745 ألف طالب يؤدون امتحانات الدين والتربية الوطنية.. و«حجازى»: «بدون أسئلة محيرة»

- وزير التعليم لـ«الوطن»: ستكون ثانوية منضبطة ومفيش لجان ولاد أكابر.. وإجراءات قانونية ضد التجاوزات.. وأقول لأولياء الأمور: «ممنوع التجمعات أمام اللجان»

- «الشيوخ»: مراجعة التشريعات لحماية الإبداع.. ومطالبات بإنشاء هيئة الملكية الفكرية

- «التعليم العالى»: لدينا رؤية لمستقبل الذكاء الاصطناعى وأنفقنا 10 مليارات جنيه على التحول الرقمى.. و«الثقافة»: الكثير من المبدعين يشتكون من تعرض إبداعاتهم للسطو

- «الوطن» داخل مصنع إنتاج الحلقات الخرسانية للخط الرابع للمترو

- «شحاتة»: 200 عامل ينتجون 7 حلقات يومياً والواحدة تتطلب طن حديد ونستهدف إنتاج 3008 حلقات بمواصفات عالمية

- بروتوكول بين «الرعاية الصحية» ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب

- «السبكى»: خطوة مهمة لتطوير الخدمات و«يعقوب»: الصحة ركيزة تقدم الشعوب

- «المالية»: جاهزون لنقل خبراتنا فى «التأمين الصحى الشامل» لأفريقيا

- «معيط»: نتطلع لزيادة مشاركة القطاع الطبى الخاص من 30 إلى 50% لتعزيز التنافسية

الصفحة الرابعة

- القضية الفلسطينية التزام وأمن قومى مصرى

- تاريخ حافل ومواقف حاسمة للدور المصرى تجاه الأشقاء

- زعماء العالم يوجهون رسائل شكر لمصر على دورها فى غزة

- مسئول بـ«فتح»: «السيسى» حذر من اتساع رقعة الصراع فى غزة.. وتصدى لمحاولات التهجير

الصفحة الخامسة

- عزل إسرائيل دولياً وكشف جرائمها.. شهادة نجاح للدبلوماسية

- قمم ثنائية وعربية لإنهاء القتال.. ومؤتمر «القاهرة للسلام» خارطة طريق مصرية للحل

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر لم تتوان عن دعم الفلسطينيين بكافة المحافل الدولية

- محللون: القضية جزء لا يتجزأ من الأمن القومى و«القاهرة» لا تدخر جهداً فى تقديم كل ما تستطيع

- «رخا»: المستشفيات فتحت أبوابها لاستقبال أكثر من 3 آلاف مريض ومرافقيهم.. و«الرقب»: مصر تتسم بالعطاء دائماً وتعتبر القضية قضيتها

- وزير الخارجية الأسبق: العالم يتبنى الموقف المصرى الساعى لمنع التهجير وضمان تدفق المساعدات إلى غزة

الصفحة السادسة

- رخصة لمزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفى وتوفير غطاء تأمينى

- «التضامن»: مد الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير الرسمية

- «القباج»: تبنينا سياسات وبرامج لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.. ومزايا ومنح جديدة

- «محجوب»: إنتاج أسمدة من تدوير المخلفات لخدمة مشروعات «مستقبل مصر» و«شرق العوينات»

- رئيس جهاز «المخلفات»: استثمارات بـ25 مليار جنيه لإنشاء أول مدينة متكاملة لإعادة تدوير القمامة بـ«العاشر»

- المدينة الجديدة تستوعب آلاف فرص العمل وتسهم فى إحداث طفرة كبيرة باتجاه تطوير المنظومة

الصفحة السابعة

- مهمة الوصول للنقطة 12

- منتخب مصر ضيفاً على غينيا بيساو اليوم بحثاً عن فوز رابع بتصفيات المونديال.. وحسام حسن يحشد القوة الضاربة

- تطورات أزمة إيقاف القيد

- الزمالك يسابق الزمن لتسوية ديونه.. وحسم ملف الراحلين

- «كولر» ينتظر اكتمال صفوف الأهلى.. ومفاجأة سارة لـ«عطية»

- العد التنازلى لـ«يورو 2024»

- ألمانيا تفتح 10 ملاعب لاستضافة بطولة أمم أوروبا للمرة الثانية وطموحات «المانشيفت» تصطدم بأحلام إيطاليا وخبرة فرنسا

الصفحة الثامنة

- سيدات يصنعن المفروشات والديكور من «القصاقيص وعلب التونة»

- «برنيطة» بالخوص والورد فى ساحة الحرم.. للذكرى

- «أم الدنيا 2» مكتوب بـ«القبطية» ويتصدر مشاهدات «WATCH IT»

- بالقلم والرمانة.. «مجدى» ينحت الأختام فى 5 دقائق

- هل تعود حنان ترك فى «أحلى الأوقات»؟