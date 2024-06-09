مستشار الرئيس الفلسطيني: على مجلس الأمن التدخل لوقف مجازر إسرائيل بحق شعبنا

أكّد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أنَّه يجب على مجلس الأمن التدخل لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والقيام بدوره وتنفيذ صلاحياته ووقف المجازر الإسرائيلية، وعلى دول العالم إجبار إسرائيل على التزام القانون الدولي.

وأضاف «الهباش» خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية أنَّ بايدن وبلينكن شريكان في الحرب الإسرائيلية بغزة لا سيما مجزرة النصيرات، والإدارة الأمريكية تعد الشريك الأساسي والداعم الأول للعدوان الإسرائيلي.