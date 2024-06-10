شذى حسون تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «بنادي عليك»

حققت الفنانة شذى حسون عبر موقع الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب» أول مليون مشاهدة بكليبها الجديد «بنادي عليك»، والذي صورته في مصر في عدد من المعالم السياحية.

كليب «بنادي عليك» لشذي حسون هو أول أغنيات الميني ألبوم المكون من 4 أغان مصرية، التي ستقدمه شذى للمرة الأولى، وتصوره بالكامل في مصر، وهي الفكرة التي تحمست لها الشركة المنتجة، لما رأته من فكرة متميزة تناسب الطابع الخاص بالأغاني، ولتنوع الأماكن المبهرة في مصر.

أغنية بنادي عليك

أغنية بنادي عليك كلمات فاضل الراوي، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع هشام محمد، وإخراج بتول عرفة وتم التصوير في مناطق مصرية متنوعة تناسب الفيديو كليبات القادمة كمنطقة الأهرامات، ومنطقة شعبية بوسط البلد.