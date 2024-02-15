«دلع دلع».. شذى حسون تصور 4 كليبات جديدة في مصر بتوقيع بتول عرفة

تواصل النجمة العراقية شذى حسون وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد مع لايف ستايلز ستوديوز، حيث أضيفت مؤخراً أغنية للألبوم بعنوان «دلع دلع» من ضمن ثلاث أغنيات جديدة، جارٍ الانتهاء تماما من كل تفاصيل هذه الأغاني، استعدادا لطرحها.

تعاون شذى حسون مع بتول عرفة

وتتعاون حسون مع المخرجة بتول عرفة في 4 كليبات جديدة، سيتم تصويرها بالكامل في مصر، عقب الانتهاء من تسجيل هذه الأغاني، وفي نفس الوقت تنتهي المخرجة من معاينة أماكن تصويرها، وكل التفاصيل الخاصة بهذه الكليبات.

كليب «على ما أظن»

كانت المطربة شذى حسون قد طرحت في يونيو الماضى، كليب «على ما أظن»، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادي، توزيع زووم.