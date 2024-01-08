بتول عرفة تكشف تفاصيل قصة حب مي فاروق ومحمد العمروسي: «جاب لها مروحة»

أعلنت الفنانة مي فاروق خطبتها من الفنان محمد العمروسي بشكل مفاجئ، أمس الأحد، في جو عائلي، بحضور عدد صغير من الأصدقاء والأقارب، وانهالت عليهما التهاني من المتابعين الذين تساءلوا عن بداية قصة حبهما.

تعارف محمد العمروسي على مي فاروق

بداية التعارف بين مي فاروق وخطيبتها، كشفتها المخرجة بتول عرفة عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، قائلة: «بعد شهر من فرحى كلمتني روح قلبي مي فاروق و قالت لي فرحك كان سبب فرحة قلبي حصل إيه بقى يا حلوين، الحلوة مي كانت واقفة في فرحي حرانة من الجو راح بقى الشاطر محمد كراجل چنتل أداها مروحة كانت في يده علشان تهوى وتلطف الجو».

وأضافت بتول عرفة: «من هنا اتعرفوا على بعض والجو بقى لطيف على الآخر و بقى كله هنا وحب مبروك»، متمنية لهما السعادة والحب والدائمين، وأن يكونا خير سند لبعضهما.