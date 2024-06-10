«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا حول تدفق المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا

عرض برنامج «ملف اليوم» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» وتقدمه الإعلامية شيماء الكردي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «بهدف إنقاذ أكبر مدن أوكرانيا.. حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية في طريقها لكييف».

حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية

أوضح التقرير: حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية في طريقها بأسرع وقت إلى كييف أملا في إنقاذ الخطوط الأمامية، حيث دفعت القوات الأوكرانية إلى الخلف متأثرة بتفوق روسي عسكري على الجبهة بقيمة 225 مليون دولار أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا دفعة رابعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ أقر الكونجرس مشروع قانون المساعدات الخارجية أواخر مايو الماضي، حيث تعهدت إدارة بايدن بمواصلة الدعم العسكري والحفاظ على تدفق الأسلحة لكييف.

أنظمة صاروخية ومدفعية عالية الحركة وألغام مضادة للدبابات ومركبات تكتيكية وذخائر، تنضم قريبا لترسانة الجيش الأوكراني في إطار الحزمة الأخيرة للمساعدات الأمريكية، تأمل بها كييف أن تنقذ مخزون ذخائرها المستنزف جراء حرب تدور رحاها منذ أكثر من عامين مع روسيا.