باستخدام التكنولوجيا.. نجاح زراعة التوت الأسود دون بذور في أمريكا

في حالة فريدة من نوعها ابتكر مجموعة من العلماء في أمريكا طريقة جديدة لزراعة التوت الأسود، دون الحاجة للاستخدام البذور، وذلك لأنهم وجدوا أن العديد من الأشخاص لا يفضلون شراء التوت الأسود، لأنه يحتوي على بذور وأشواك صعبة الهضم.

استخدام العلماء منصة «Fulcrum» التكنولوجية، وهي عبارة عن منصة توفر مجموعة كاملة من الأدوات الجديدة، التي تكون مستخدمة لتطبيق تقنية التعديل الجيني «كريسبر» في النباتات، وفقًا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

زراعة أول نوع توت دون بذور

جرى استخدام التقنية التي استعان بها العلماء لأول مرة في المختبر، وذلك من خلال نظام يعمل على تحرير الجينوم الموجود بشكل طبيعي في البكتيريا، إذ يتم استخدام هذه الكائنات الحمض النووي (RNA)، الذي يكون مشتقًا من تقنية «كريسبر» من أجل منع هجمات الفيروسات.

بفضل تقنية «كريسبر» أصبح العلماء قادرون على تطوير السمات التي تكون مدمجة ومتماسكة في الفاكهة، دون الحاجة للتضحية بالاتساق في النكهة والجودة للمستهلكين: «نحن متحمسون لتطوير هذا التوت إلى المرحلة التالية من تطوير المنتج، بما في ذلك التجارب الميدانية في الهواء الطلق، نعمل على توسيع نطاقه وإتاحته للجمهور في غضون سنوات قليلة» وفقا لما ذكره هافن بيكر، المؤسس المشارك ورئيس قسم الأعمال في «Pairwise»

يكون نوع التوت الذي حرره العلماء جينيا، دائمًا حلو المذاق طوال العام، ويصمد جيدًا في أثناء الشحن، كما أن الهدف من هذا التطوير هو زيادة استهلاك الفواكه والخضروات.

فوائد التوت الأسود

يحتوي التوت الأسود على فوائد عديدة منها أنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف والمعادن، التي يكون لها التأثير الكبير في سير عمليات الجسم الحيوية بشكل سليم، وفقًا لما ذكره موقع «مايوة كلينك»، كما أن التوت يساعد على سلامة المخ والعمليات الحيوية بشكل عام، فضلا على أنه يمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك السرطان.