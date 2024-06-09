منتخب باراجواي يحل ضيفا على تشيلي قبل أيام من انطلاق كوبا أمريكا 2024

يحل منتخب باراجواي ضيفا على نظيره تشيلي، في لقاء ودي، على ملعب «خوليو مارتينيز برادانوس» بمدينة «سنتياجو» عاصمة الثاني، ضمن الاستعدادات لنهائيات بطولة كوبا أمريكا 2024، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثالثة فجر يوم الأربعاء المقبل.

ويدخل منتخب باراجواي، مباراة تشيلي الودية، بتعادل سلبي مع نظيره بيرو على ملعب «مونومنتال»، في مباراة ودية، استعدادا لمباريات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي ستنطلق بعد أيام قليلة بالولايات المتحدة.

وفي المقابل، لم يخض منتخب تشيلي، أي مباراة منذ خسارته أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 2-3 على ملعب «فيلودروم» بمدينة مارسيليا، في مباراة ودية جمعت بين المنتخبين في 26 مارس الماضي

باراجواي بالمجموعة الرابعة لبطولة كوبا أمريكا

وتستضيف الولايات المتحدة، النسخة 48 لبطولة كوبا أمريكا في الفترة من 21 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، بمشاركة 16 فريقا بينهم 6 منتخبات من منطقة الكونكاكاف.

وأوقعت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024، منتخب باراجواي، ضمن المجموعة الرابعة، بجانب البرازيل، كولومبيا وكوستاريكا، فيما تشارك تشيلي بالمجموعة الأولى التي تضم كل من الأرجنتين، بيرو وكندا.