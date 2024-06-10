«التضامن»: اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث وصل الفوج الثامن والأخير الذي يضم حجاج «أسيوط والمنوفية وشمال سيناء» إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة، ليكتمل بذلك وصول 7500 حاج التابعين للجمعيات الأهلية وهي الحصة المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة.

تقديم الخدمات للحجاج

وتواصلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هاتفيا مع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، للاطمئنان على صحة الحجاج ومتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بتقديم الخدمات لهم لتأدية المناسك بسهولة ويسر.

ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الاهلية، أنّ موسم الحج هذا العام سيشهد العديد من الإجراءات التي من شأنها التيسير على الحجاج في أداء المناسك، ومنها توفير حقائب للإجراءات الاحترازية، وملابس الإحرام للرجال والسيدات، والتعاقد على وسائل انتقال جميعها موديلات حديثة ومكيفة، لنقل الحجاج من المطار إلى فنادق الإقامة وتنقلهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك ستنقل الحجاج للمشاعر المقدسة.

وأضاف أنّ حجاج الجمعيات الأهلية يقطنون في فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي، وهو المستوى الأول، أما حجاج المستوى الثاني فيتواجدون في فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي، أما المستوى الثالث، فهي فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي.

وأشار عبدالموجود إلى أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات الأهلية، حيث يقدّم الوعاظ والواعظات من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، كما جرى توفير دليل للحجاج يشمل الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

اجتماعات مستمرة

وأوضح رئيس بعثة حجاج الجمعيات الأهلية أنّ هناك اجتماعات مستمرة تعقد مع أعضاء البعثة والمشرفين لمراجعة التفاصيل الخاصة بخطة تصعيد الحجاج على صعيد عرفات، مشيرًا إلى أنّ مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات يتوافر بها جميع الخدمات، كما أنّ المخيمات مكيفة الهواء وبها خدمة إعاشة كاملة ويتوفر بها جميع الاحتياجات من المياه والعصائر والوجبات، فضلا عن تقديم الإرشاد والتثقيف بشكل مستمر من خلال الوعاظ والواعظات.

وأشار رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلى أنّه من المقرر أن تتسلم البعثة المخيمات خلال الساعات المقبلة، حيث سيتم التأكد من توافر الخدمات المتفق عليها، وهناك خطة زمنية سيتم تنفيذها خلال تصعيد الحجاج، وسيتم ذلك على مراحل كي لا يحدث تكدسا خلال مراحل التصعيد، من أجل توفير الراحة والتيسير على الحجاج وتسكينهم في المخيمات بالمشاعر المقدسة.