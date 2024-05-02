«التضامن»: بدء الدورات التدريبية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية 2024

انطلقت الدورات التدريبية للمشرفين في حج الجمعيات الأهلية، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، لتعريف المشرفين بالمهام المطلوبة منه، منذ اختياره وسفره إلى الحج حتى العودة، بالإضافة إلى التدريب على توفير المعلومات الدينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، والمعلومات الطبية والسلوكية المتعلقة بالرحلة.

وأعلن أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الغربية، بدء الدورات التدريبية في المحلة الكبرى، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ووزارة التضامن.

تسهيل أداء المناسك والمشاعر خلال الرحلة

وأكد أن عدد الحجاج خلال العالم الحالي بلغ 7500 حاج، ونصيب محافظة الغربية 279 حاجا، كما أن لكل 46 حاجا سيكون مسؤولًا عنهم مشرف، لتسهيل أداء المناسك والمشاعر المقدسة خلال الرحلة، لذا جرى بدء الدورات التدريبية لمشرفي حج الجمعيات، بهدف تسهيل الرحلة في الذهاب وأيضا العودة.

وفي مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، صُدرت توجيهات لمشرفي حج الجمعيات الأهلية بسرعة التواصل بالحجاج، لاستيفاء البيانات الأساسية والتعارف عليهم، ووضع آليات العمل فيما بين المشرفين وتقسيم المهام.

استفاء بطاقة التعارف للحجاج

وبدأت المديرية في وضع خطة وأجندة عمل لمشرفي المحافظة، وطرق التواصل المرحلية لمهام المشرفين، لافته إلى أنه يجرى عمل ندوات التوعية لـ الججاج على مدار الفترة المقبلة.

وفي مديرية التضامن بالقليوبية، بدأت محاضرات التهيئة النفسية للحاج وشرح الجانب الإداري للرحلة، فضلا عن استفاء بطاقة التعارف للحجاج، والتي تشمل الحالة الاجتماعية والصحية لكل حاج.