مغادرة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية من 4 محافظات اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم تفويج أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة، إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي 1445هـ - 2024م، موضحة أن الفوج يشتمل على 785 حاجا من محافظات المنوفية والغربية والجيزة والدقهلية، ويعقبه توالي سفر باقي الأفواج على مراحل حتى يوم 9 يونيو المقبل.

التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز

ووفق وزارة التضامن، سافر أعضاء البعثة الرسمية للوزارة أول أمس، لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج، موضحة أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج والتعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز والتعاقد مع عدد من الفنادق، لتسكين حجاج الجمعيات على مراحل.

كما تم التعاقد مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وتخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتم التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية وتم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

موقف الحجاج المتعجلين

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحاج إذا كان من بين الحجاج المتعجلين طبقاً لأحكام التعجل فعليه الالتزام بالخطة الموضوعة لذلك بين السلطات السعودية كوزارة الحج وهيئة المرور السعودي والمؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية ومكتب الخدمة الميدانية والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة من خلال التعليمات المتاحة مع مشرف المجموعة.

وشددت الوزارة على الحجاج بضرورة الالتزام بالتواجد وعدم مغادرة المخيمات عند العودة من منى إلى مكة المكرمة سواء للمتعجلين أو المتأخرين في اليوم الثالث للتشريق إلا من خلال المشرف المسؤول.