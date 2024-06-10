سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 10-6-2024 في بورصة الدواجن والأسواق

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 10-6-2024 في بورصات الدواجن، كتسليم أرض المزرعة 147 جنيها، في حين تباع في المحال بسعر يتراوح ما بين 155 لـ160 جنيها في المحال والأسواق.

وأوضحت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أنه خلال الفترة المقبلة ستشهد أسعار البيض استقرار في الأسواق، ذلك بعد ثبات أسعارها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

أسعار البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر، اليوم الاثنين 10-6-2024، مبلغ الـ145 جنيه في بورصة البيض، في حين سجلت كرتونة البيض البلدي 150 جنيهًا كتسليم أرض المزرعة.

أسعار الفراخ البيضاء والحمراء

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 96 جنيهًا، في حين تصل للمستهلك بأسعار تبدأ من 100 إلى 107 جنيهات، فيما سجلت الفراخ الحمراء 115 جنيهًا للكيلو في المزرعة، على أن يكون سعر الكيلو في محال بيع الدواجن من 120 إلى 125 جنيهًا للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه 215 جنيهًا.