سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 5-6-2024 في بورصة الدواجن

أعلنت شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن، استقرار سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 5-6-2024 بالأسواق، مسجلة 135 جنيها في المزرعة للبيض الأبيض، على أن تُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 140 و150 جنيهًا، وفق مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار.

وأوضحت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أنه خلال الفترة الحالية تشهد أسعار البيض استقرارا في الأسواق، بعد تراجعها الكبير خلال الفترة الماضية.

أسعار البيض الأحمر

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر، اليوم الأربعاء، إلى 136 جنيها في بورصة البيض، كما سجلت كرتونة البيض البلدي 129 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء والحمراء

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 91 جنيها، وتصل للمستهلك بأسعار من 95 إلى 100 جنيه، فيما سجلت الفراخ الحمراء 112 جنيها للكيلو في المزرعة، على أن يكون سعر الكيلو في محال بيع الدواجن من 120 إلى 125 جنيها للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه 215 جنيها.