سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في الأسواق.. «البلدي بكام انهارده؟»

يتراوح سعر كرتونة البيض للمستهلك، اليوم الثلاثاء 2-6-2024، ما بين 120 - 135 جنيها في المزرعة، وتختلف أسعار البيض بحسب النوع، وفقًا لشعبة الدواجن بالغرف التجارية.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

وتستعرض الوطن، من خلال السطور التالية سعر كرتونة البيض للمستهلك في الأسواق المصرية، بمختلف أنواعه (الأبيض، الأحمر، والبلدي).

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الأحد 120 جنيهًا سعر التاجر، وللمستهلك 135 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

فيما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر، 125 جنيهًا للكرتونة، وتصل إلى المستهلك بسعر 140 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي، 125 جنيهًا للكرتونة، وتصل إلى المستهلك بسعر 141 جنيهًا.

أسعار الفراخ

وسجلت أسعار الفراخ اليوم استقرار، ليتراوح السعر ما بين 100 - 10 جنيها للمستهلك بالنسبة للفراخ البيضاء، و135- 140 جنيهًا بالنسبة للفراخ البلدي.