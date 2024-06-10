الدفاع المدني الفلسطيني: الجيش الإسرائيلي يستهدف بناية سكنية تضم عددا من النازحين

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، انتشال عدد كبير من الشهداء والجرحى في غزة، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية تضم أكثر من 20 شقة سكنية، تأوي نازحين في سوق العملة بالبلدة القديمة شرقي مدينة غزة، بحسب «تليفزيون فلسطين».

استمرار الحرب

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.