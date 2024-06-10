«الداخلية»: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

أنهت وزارة الداخلية، استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/ 2024، وفق أعلى المعايير والاختيار الجيد للعناصر الشرطية المشاركة مع رفع درجة الاستعداد، من خلال تكثيف الإنتشار الأمني بمحيط اللجان، وكل الطرق والمحاور المؤدية لها مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة..

وأعلنت الوزارة أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة لملاحظة الحالة الأمنية.

تسهيل وصول الطلاب إلى مقار اللجان

وتمتد خطة التأمين إلى تجهيز أقوال أمنية، وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية، لتوفير مناخ ملائم وتسهيل وصول الطلاب إلى مقار اللجان.

وتابعت القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية، بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة والمرور الميدانى على القوات المشاركة للإطلاع على مدى جاهزيتها، والتشديد على مراعاة تقديم كل أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم.

وأكدت وزارة الداخلية على استنفار كل الطاقات، والتزام رجال الشرطة بآداء المهام الموكلة إليهم للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.