جالانت يتجاهل جانتس بعد استقالته من الحكومة.. ما رأي نتنياهو؟

استقال الوزير الإسرائيلي بيني جانتس، من حكومة الطوارئ أمس بعد إنذار نهائي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الشهر الماضي، وبينما وجّه اتهاما لنتنياهو بالفشل في إدارة ملف الحرب، وجّه رسالة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، لكن الأخير لم يرد عليها حتى الآن.

جانتس يوجه رسالة لـ جالانت

وكان جانتس خاطب خلال إعلان تقاعده من الحكومة، يوآف جالانت مباشرة، قائلا: «يوآف، نحن نعرف بعضنا البعض منذ سنوات عديدة. حتى عندما كانت هناك توترات بيننا، كنت أحترمك وأقدرك دائمًا. في هذا لقد تعلمت أن أقدرك أكثر، فأنت قائد شجاع وحازم، وقبل كل شيء وطني، في هذا الوقت، لا تقتصر القيادة والشجاعة على قول ما هو صواب، بل تفعل ما هو صواب».

وحتى الآن لم يرد جالانت على خطاب جانتس، وبالتأكيد لم يتطرق إلى مناشدته المباشرة له.

الحكومة لا تحاول رد جانتس عن قراره

ولم تحاول الحكومة إقناع جانتس بالبقاء، ومن المشكوك فيه أن تكون التصريحات التي صدرت عن نتنياهو ودرعي تعني رغبة حقيقية في بقائه.

وهاجم الوزراء بتسلئيل سموتريش وياريف ليفين وإيتامار بن غفير، جانتس، وذكروا الإشادة بدخوله الحكومة في بداية الحرب - لكنهم زعموا أنّ خروجه منها جاء لـ«أسباب سياسية».

وكان نتنياهو دعا غانتس إلى التراجع عن استقالته حتى قبل أن تصبح الاستقالة سارية المفعول في غضون 48 ساعة تقريبًا، كما دعاه المراقب ورئيس حزب شاس أرييه درعي. وكتب درعي: «بيني جانتس، أحثك ​​على إعادة النظر في موقفك»، مشيراً إلى الشعار الذي دخل به جانتس السياسة: «إسرائيل قبل كل شيء».

مقتطفات خطاب جانتس

وفي بيانه الليلة الماضية الذي أعلن رحيله عن حكومة الطوارئ بعد نحو 8 أشهر من انضمامه إليها، هاجم جانتس نتنياهو بشدة، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية، والتي على حد قوله، «ستفحص الإخفاقات في الداخل، وتدافع عنا ضد الهجمات من الخارج».

وأضاف: «أدعو جميع زعماء الأحزاب وكل القوى في الساحة العامة، من اليمين واليسار، الدينيين والعلمانيين، إلى التوحد خلفي في هذه الحملة. علينا جميعا أن نعمل كرجل واحد لإجراء انتخابات وفي نهايتها سنشكل حكومة وحدة حقيقية».