«مكافحة الإدمان»: نستقبل 170 ألف مريض سنويا ونسبة التدخين بين الطلاب 12.8%

قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إنَّ عدد المرضى الذين يترددوا على الصندوق 170 ألف مريض سنويا، موضحاً أنَّ نسبة التدخين بين طلاب المدارس الثانوي وصل إلى 12.8% و7.7% تناول المخدرات، مؤكّداً أن الصندوق يعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من المخدرات، وتنفيذ سلسلة من الأنشطة التفاعلية المتعددة.

الوقاية من الإدمان

وأشار إلى أنَّ الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي لمكافحة الإدمان بشعار الوقاية الإنسان أولا، موضحاً أن المؤسسات المختلفة هي الشغل الشاغل لتنفيذ برامج الوقاية من الإدمان، لافتاً إلى أن العمل بالصندوق تحكمه عدد من المعايير مثل الالتزام بحقوق الإنسان والمعايير الدولية لعلاج الإدمان والاعتماد على الأدلة العلمية.

وأضاف أنَّ الوقاية من الإدمان أصبحت علما، ومن أهم محددت عملنا أن تكون هناك أدلة علمية قائمة على التقييم الدليلي، موضحاً أن التقييم والمتابعة هم أساس عمل الصندوق، مؤكداً أن رؤية الصندوق خفض الطلب على تعاكي المخدرات وضمن محاور العمل السياسيات والتشريعات والحوكمة وقواعد البيانات والبحوث والدراسات.

بيئة تعليمية آمنة خالية من المخدرات

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي نحو «بيئة تعليمية آمنة خالية من المخدرات» ذلك بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية التابعة لوزارة الداخلية بالإمارات، في إطار سلسلة احتفالات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت رعاية القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والذي شهد عرض تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس ورفع وعيهم بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة أيضاً تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة.