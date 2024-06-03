رسالة ماجستير عن دور صندوق مكافحة الإدمان في التوعية وحماية الشباب من التعاطي

ناقشت كلية الآداب جامعة دمياط رسالة ماجستير عن برامج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وأهمية الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في تنفيذ البرامج التوعوية لوقاية الشباب من الوقوع في الإدمان، وأيضا تنفيذ العديد من البرامج لرفع الوعي بخطورة تعاطي المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة، ووفقا للمعايير الدولية من خلال الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023.

مبادرات مكافحة الإدمان

واستعرضت الرسالة مبادرات مكافحة الإدمان من خلال دراسة ميدانية للباحثة ميسرة حسين، تحت عنوان «معالجة الإعلام لمبادرات مكافحة الإدمان»، وأشارت إلى جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في المبادرات التوعوية، وكيفية تنفيذ أنشطة تستهدف رفع الوعي بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.

واستعانت الباحثة بالصفحة الرسمية للصندوق على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» وتحليل البيانات الصحفية والفيديوهات التوعوية المنشورة على الصفحة بجانب أيضا تحليل أنشطة المتطوعين لدى الصندوق، وذلك على مدار عام كامل حيث أن لدى الصندوق ما يقرب من 33 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية.

تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب

واستعرضت الباحثة المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى الصندوق، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية.

وتضمنت عينة الدراسة 561 منشورا، كما استخدمت الدراسة أداة المقابلة، واعتمدت على منهج، المسح وأشارت نتائج الدراسة إلى تصدر الحملة الإعلامية لصندوق مكافحة الإدمان «أنت أقوى من المخدرات» من أهم المبادرات لرفع الوعي بخطورة التعاطي.