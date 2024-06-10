وزير التعليم العالي يشارك في مائدة مستديرة عن «فجوة مهارات الأمن السيبراني»

شارك أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المائدة المستديرة التي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec 24، والتي ناقشت سبل سد فجوة مهارات الأمن السيبراني في البرامج التعليمية لمؤسسات التعليم العالي.

وشدد على أهمية تعزيز مهارات الأمن السيبراني لدى خريجي الجامعات المصرية، مؤكداً على ضرورة مواءمة المناهج الدراسية مع متطلبات سوق العمل المتطورة، خاصة في ظل ازدياد التحديات التي تواجهها الدول في مجال الأمن السيبراني.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، مؤكداً على دور الجامعات في نشر الوعي بأهمية هذا المجال وتثقيف الطلاب حول المخاطر التي تواجههم على الإنترنت.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، على أهمية سد فجوة المهارات في مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تغيير ثقافة الطلاب ودفعهم نحو التعلم المستمر والسعي وراء المعرفة الحقيقية بدلاً من الاكتفاء بتحصيل الشهادات الجامعية.

وأضاف أن منظومة التعليم العالي في مصر تضم 3.5 ملايين طالب وأكثر من 300 مؤسسة تعليمية، مما يتطلب التركيز على ضمان استدامة هذا النظام من خلال تطويره وتحديثه بشكل مستمر.

وأشار إلى أن الطالب في العصر الحالي يحتاج إلى مهارات أساسية للبدء في العمل، ثم مهارات إضافية لضمان استمراريته والنمو في مجاله، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الوعي المعرفي والثقافة العامة لديه.

وخرجت المائدة المستديرة بمجموعة من المقترحات من خبراء تكنولوجيا المعلومات ورواد الصناعة، والتي تركزت على تعزيز أمن المعلومات والتصدي للتهديدات السيبرانية في قطاع التعليم العالي، وتبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات لتطوير استخدام الوسائل التقنية في مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة وفعالة.