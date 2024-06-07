كل ما تريد معرفته عن كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، إحدى الكليات التي أصبحت لها دور كبير، حاليا لعملها على تخريج طلابا يلبون متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتهتم الكلية بتقديم تعليم وبحث جيد لخلق كوادر ذات قدرة تنافسية عالية من المتخصصين في مجالات المعلوماتية والحوسبة ودعم القرار وتوفير البرامج الدراسية المناسبة لبناء القدرات وتقدم استشارات وحلولا تقنية مساهمة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووفقاً لإستراتيجية ورؤية الدولة المصرية تسعى الكلية في كل الجامعات لأن تكون هي المصدر الأفضل محليا وإقليميا للتعليم الأكاديمي والبحث العلمي في مجالات الحوسبة والمعلوماتية ودعم القرار.

كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية 2024

ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فأن عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر ارتفع خلال الـ10 سنوات الماضية إلى 91 كلية ومعهدًا، منها 26 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 27 جامعة حكومية، و20 كلية في 32 جامعة خاصة، و20 كلية في 20 جامعة أهلية، و15 معهدًا للحاسبات والمعلومات في المعاهد العليا الخاصة بمختلف المحافظات، وإنشاء 10 كليات بالجامعات المنشأة باتفاقيات دولية وأفرع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدراية الجديدة كمؤسسات جامعات المعرفة الدولية والجامعات الأوربية والجامعات الكندية وغيرها.

الطلاب الجدد الراغبون في الالتحاق بالكلية

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي تستقبل الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق للعام الجامعي المقبل بتنسيق 2024 بذات الأعداد المقررة لكل كلية دون تخفيضها وأن مجموع القبول بالكليات يتوقف على العرض والطلب وقت تسجيل الطلاب لرغباتهم في تنسيق الجامعات 2024.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن أقسام كلية الحاسبات والمعلومات:

- قسم علوم الحاسب

- قسم نظم المعلومات

- قسم تكنولوجيا المعلومات

- قسم بحوث العمليات ودعم القرار

- قسم الذكاء الاصطناعي

- برنامج نظم المعلومات الحيوية

- الوسائط المتعددة

- هندسة البرمجيات

- الأمن السيبراني

- حوسبة الروبوتات

وفيما يتعلق بالمصروفات الدراسية للكلية للعام الدراسي الجديد 2024ـ2025 فإنه لم تتحدد حتى الآن، وأن يوليو المقبل سيتم الإعلان عنها للالتحاق رسميا بعد اعتمادها من قبل مجالس الجامعات.