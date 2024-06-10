«التضامن»: صندوق مكافحة الإدمان أعد أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدر

قالت نيفين القباج وزيرة الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق عقد اتفاقيات وتعاون مشترك مع إمارة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، مؤكدة أن الصندوق يعمل في إطار شراكة مهمة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

30 ألف متطوع

وأضافت نيفين القباج أنَّ لدينا أكثر من 30 ألف متطوع وتأهيل 4 آلاف اخصائي اجتماعي واستطاعت بيوت التطوع في الجامعات استقطاب 2500 طالب متطوع جدد، مؤكّدة أنَّ الصندوق يحرص على التعاون المستمر مع الأشقاء في مختلف الدول العربية وأعد أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي نحو «بيئة تعليمية آمنة خالية من المخدرات» ذلك بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية التابعة لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية، في إطار سلسلة احتفالات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.