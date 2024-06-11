عنصر واحد يحافظ على رائحة العطر في جسدك طوال اليوم.. «هتوفر فلوسك»

يعتبر الحصول على رائحة طيبة أمرًا أساسيًا للأشخاص، من أجل الحفاظ على النظافة من جهة، وتعزيز الثقة في النفس من جهة أخرى، ما يجعل كثيرات يبحثن عن طرق فعالة للحفاظ على رائحة العطر في الجسد لأطول فترة ممكنة.

يلجأ العديد من الرجال والفتيات إلى غمر أنفسهم بالعطر أو بعد الحلاقة قبل الخروج، في محاولة للحفاظ على رائحتهم طيبة أطول فترة ممكنة، ومع ذلك، مع تقدم اليوم، تتلاشى هذه العطور تدريجيًا بسبب عوامل مختلفة مثل التعرق والحركة المستمرة.

كيف تحافظ على رائحة العطر في جسدك طوال اليوم؟

موقع «Dailyexpress»، نقل نصيحة فعالة من خلال إحدى خبيرات التجميل، وتُدعى شارلا، التي قدمت المفتاح للحفاظ على الروائح المفضلة طوال اليوم.

«شارلا» أكدت أنّ إذابة وعاء صغير من الفازلين باستخدام الماء المغلي، وتحويله إلى سائل، ومن ثم رش العطر وتبريده في الثلاجة حتى يستعيد بعض الصلابة، سيكون الحل السحري للحفاظ على رائحته أكبر وقت ممكن.

وأضافت: «عليك فقط غمس أصابعك بعد ذلك في الوعاء، ووضع الفازلين المعطر على رقبتك أو معصمك، مما يوفر حلاً فعالا للإبقاء على العطر طوال اليوم».

الفازلين حل سحري للحفاظ على رائحة العطر في الجسد

صحيفة «جارديان» البريطانية، كشفت أنّ تلك التجربة كانت بالفعل فعالة، إذ قالت: «الخدعة نجحت، وتساعد بشكل كبير في الحفاظ على رائحة طيبة لفترة أطول، ومن الممكن أن تساعد على توفير المال».

واختتمت: «إذا كنت لا تريد إذابة الفازلين، يمكن وضع القليل منه على الرقبة قبل رش العطر، ما يساعد على إبطاء عملية الجفاف والحفاظ على رائحة لطيفة لفترة أطول».