أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الاثنين 10-6-2024

شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 10-6-2024 حالة من الاستقرار الملحوظ في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار من منطقة سكنية لأخرى.

وترصد السطور التالية أسعار الخضروات بمختلف أنواعها بالأسواق المحلية، وفق آخر تحديثات أعلنت عنها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم 9.2 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس 19.35 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي 28.78 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو البامية 40.16 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الملوخية 14.16 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الكوسة 16.27 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو البصل 12.32 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو البطاطا 10.17 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو البنجر 14.01 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر 10.19 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الخبيزة 7.32 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو السبانخ 14.55 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو القلقاس 24.7 جنيه.