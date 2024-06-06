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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 6-6-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
12:53 م | الخميس 06 يونيو 2024
أسعار الخضروات والفاكهة 

أسعار الخضروات والفاكهة 

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تراجعا اليوم الخميس 6-6-2024، في سوق العبور، إذ تراوح سعر الطماطم بين 2 إلى 4.5 جنيه، كما بلغ تراوح سعر البرتقال الصيفي من 4 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة 

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 6-6-2024 داخل سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضار اليوم

- يتراوح سعر الطماطم من 2 إلى 4.5 جنيه.

- يتراوح سعر البطاطس من 9 إلى 16 جنيها.

- يتراوح سعر البصل من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

- يتراوح سعر الكوسة من 10 إلى 14 جنيها.

- يتراوح سعر الجزر دون عروش من 3 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 10 إلى 14 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 10 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 6 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 7 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 7 إلى 11 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر - أحمر - برتقالي» من 8 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الملوخية من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار صوب من 8 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الخيار بلدي 5 من إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس من 20 إلى 24 جنيها.

- يتراوح سعر البطاطا من 12 إلى 18 جنيها.

- يتراوح سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيها.

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 4 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر اليوسفي من 6 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 9 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 25 إلى 35 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 5 جنيهات.

- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود من 18 إلى 28 جنيها.

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 60 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر برقوق سكري من 15 إلى 35 جنيها.

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