أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8-6-2024 في سوق العبور

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار اليوم السبت 8-6-2024، في سوق العبور، إذ تراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 4.5 جنيه، كما تراوح سعر البرتقال البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8-6-2024 داخل سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات اليوم

- سعر الطماطم بين 3.5 و4.5 جنيه.

- سعر ورق العنب البناتي بين 25 و35 جنيهًا.

- سعر البطاطس بين 9 و16 جنيهًا.

- سعر البصل بين 4.5 و7 جنيهات.

- سعر الكوسة بين 10 و14 جنيها.

- سعر الجزر بين 2.5 و4.5 جنيه.

- سعر الفاصوليا بين 9 و15 جنيهًا.

- سعر الباذنجان البلدي بين 9 و12 جنيها.

- سعر الباذنجان الأبيض بين 7 و9 جنيهات.

- سعر الفلفل الرومي البلدي بين 7 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر خيار صوب بين 8 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار البلدي بين 8 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية بين 6 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس بين 20 و24 جنيهًا.

- يتراوح سعر البامية بين 25 و35 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا بين 4 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الثوم بين 40 و60 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- سعر البرتقال البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

- سعر برتقال سكري بين 5 و9 جنيهات.

- سعر البرتقال أبو سرة بين 6.5 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 5 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون الحلو بين 7 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر اليمون البلدي من 23 إلى 33 جنيهًا.

- يتراوح سعر تفاح أمريكي من 60 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر البلح الشامية بين 35 و65 جنيهًا.

- يتراوح سعر البلح الأبريمي بين 16 و40 جنيهًا.