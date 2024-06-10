عضو بـ«الشيوخ» يطالب بمراقبة الأسواق في المواسم لضبط الأسعار

طالب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، الحكومة والأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار قبل عيد الأضحى، وفرض الرقابة الصارمة على منافذ البيع لمنع الاحتكار والتصدي لجشع بعض التجار الذين يستغلون المناسبة في بعض المناطق لرفع الأسعار.

حملات الضبطية القضائية

وشدد الرشيدي، في بيان له اليوم، على ضرورة التوسع في حملات الضبطية القضائية للتفتيش عن المخالفين للأسعار المقررة أو من يطرحون سلعا غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية للمواطنين، والتصدي لمحاولات الغش التجاري، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك لضبط أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة شن حملات توعية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لرفع وعي المواطنين وتغيير ثقافتهم بشأن التكالب على السلع، حتى لا يكونوا فريسة لبعض التجار الجشعين الذين يخزنون السلع ورفع أسعارها في كل مناسبة.

منافذ بيع اللحوم والدواجن

وأكد الرشيدي، أهمية متابعة منافذ بيع اللحوم والدواجن ومنتجاتها، ومتابعة عمليات ذبح الأضاحي وذبح الماشية التي تتم بعيدًا عن أعين المختصين والمجازر التابعة للدولة، غير أيضًا مظاهر التلوث الناجمة عن الذبح في الشوارع وما تخلفه من مخاطر بيئية كبيرة، تحتاج إلى ردع حاسم وحازم من الأجهزة المعنية.