«الشعب الجمهوري» يعقد ندوة «استراتيجية الدولة لتشجيع الاستثمار في مجال الكهرباء»

عقدت أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية في حزب الشعب الجمهوري، برئاسة الدكتورة نيفين بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، وبتشريف اللواء محمد صلاح أبو هميلة أمين عام الحزب - رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وإيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، ندوة تثقيفية تحت عنوان «دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تنفيذ استراتيجية الدولة لتشجيع الاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء»، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

أمانات الشباب بالمحافظات

حاضر في الندوة التثقيفية، الدكتور مهندس محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وحضرها شريف زهير وكيل وزارة بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والمستشار أحمد حبيب أمين الحزب بمحافظة الجيزة، أعضاء أمانات الشباب بالمحافظات، وأعضاء أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية.

الاستراتيجية القومية للطاقة 2035

تناولت الندوة عددًا من المحاور حول التعريف بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ودوره في تنفيذ الاستراتيجية القومية للطاقة 2035، من خلال الإشراف على مرفق الكهرباء وتحقيق الاستدامة والشفافية وحماية المستهلك، كما بحثت الندوة إمكانية تعزيز دور القطاع الخاص في مجال الإنتاج والتوزيع الكهربائي، ضمن الجهود الرامية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لقطاع الكهرباء، فضلًا عن تعزيز مبدأ حماية المستهلك والحياد التنافسي بين القطاع الحكومي والخاص.

من جانبه؛ قدم اللواء محمد صلاح أبوهميلة، درع تكريم إلى الدكتور محمد موسى عمران، تقديرًا لجهوده ودوره الفعال داخل الجهاز.