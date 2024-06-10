خبير دولي: استقالات جانتس وآيزنكوت تؤكد انقسام الداخل الإسرائيلي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن استقالات الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس، وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، تعبر عن حالة المأزق التي تعيشها حكومة نتنياهو في ظل فشلها العسكري، وأنها أصبحت معزولة دوليا من خلال تحقيق هدفها الرئيسي، الذي يتمثل في تدمير قطاع غزة وقتل النساء والأطفال.

انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع على قناة «دي إم سي»، من تقديم الإعلامية شيرين عفت، أن هذه الاستقالات تعكس أن هناك حالة من الانقسام الشديد داخل المجتمع الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن هناك قناعة متزايدة داخل قطاعات كثيرة من الجانب الإسرائيلي، بأن بنيامين نتنياهو والمتطرفين معه يقودون الحرب بلا أهداف، من أجل إشعال النيران.

هدف نتنياهو الحقيقي

وأشار إلى أن هذه الاستقالات تعكس ايضا أن بنيامين نتنياهو كل هدفه الحقيقي الاستمرار في السلطة والبقاء فيها أكبر قدر ممكن.