Gates Developments تحقق 8 مليار جنيه مبيعات خلال حفل إطلاق مشروعها الجديد "Lyv” في رأس الحكمة

أطلقت شركة Gates Developments الرائدة فى التطوير العقاري مشروع" Lyv " أحدث مشروعاتها فى الساحل الشمالي بالشراكة مع شركة بايبك للتطوير العقاري المالكة لأرض المشروع لتستكمل به سلسلة مشروعاتها الناجحة فى العاصمة الإدارية والشيخ زايد ونيو زايد وتؤكد به على كفاءة الشركة وقدرتها على إنجاز أكثر من مشروع فى وقت واحد ولتلبى به احتياجات عملائها المتزايد ولتكون جديرة بثقتهم، وهو ما ظهر جليًا في تمكن الشركة من تحقيق 8 مليار جنيه مبيعات من المشروع خلال الحفل الذي أقامته الشركة بفندق سانت ريحينس علي هامش اطلاقها للمشروع.

مشروع Lyv هو انطلاقة حقيقة للشركة بمنطقة الساحل الشمالي وخاصة بمنطقة استثمارية واعدة كرأس الحكمة والتي تحظى بإهتمام كبير بالأونة الأخيرة من قبل الدولة والمستثمرين من داخل وخارج مصر، كواحدة من أكثر المناطق الساحلية تميزًا بالعالم.

يقام Lyv على مساحة 206 فدان بالكيلو 200 بالساحل الشمالي، وتسعي الشركة من خلال هذا المشروع تقديم منتج عقاري مختلف قادر علي المنافسة ويستحوذ علي رضا العملاء في ظل تواصل شركة Gates Developments التزامها بتحقيق الريادة فى صناعة التطوير العقارى وتقديم فرص استثمارية استثنائية.

وعبر الأستاذ / حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments عن سعادته البالغة بإطلاق المشروع والتواجد في منطقة رأٍس الحكمة مع كبرى الشركات، وان تكون الشركة واحدة من المطوريين العقاريين المالكين لمشروعات متميزة بهذه المنطقة الحيوية، في ظل ما تمتلكه الشركة من مرتكزات للقوة قادرة علي التحدي ونقديم مشروع مختلف من حيث التصميمات المتميزة التى تجعله ايقونة رأس الحكمة بجانب موقعة المتميز، فمشروع Lyv هو مجتمع سكني متكامل، يمتد على مساحة بنائية تصل إلى حوالي 350 ألف متر بإجمالى استثمارات تصل لما يزيد عن 40 مليار جنيه، ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات فائقة الجودة.

تعتمد Gates developments على سياسة واستراتيجيات مميزة تتبعها فى تنفيذ مشروعاتها الجديدة من خلال وضع أهداف مميزة تنقلها للمنافسة مع كبريات شركات التطوير العقارى والمشروع هو تمثيل حقيقي لذلك فهو يتكون من شاليهات وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات مختلفة المساحات حسب احتياجات العميل مصممة بحيث تري معظم الوحدات البحر، كما يتمتع المشروع بشاطئ يصل طوله حوالي 400 متر وبحيرات ومسطحات مائية تصل مساحتها إلي حوالي 55.5 الف متر مربع بجانب عدد كبير من حمامات السباحة ومناطق مخصصة للأطفال ونادي ومطعم وصالة العاب رياضية وتراس وممشي علي أعلي مستوي.

وأضاف نصر أن التصميمات تعتمد علي تقديم اسلوب حياة مختلف يتمتع بالرفاهية والتميز نلبي به مطالب عملاء الشركة الباحثين عن الرفاهية والتمتع بشاطئ يتميز بالمياه الصافية والشمس المشرقة، والتي يستمتع بها المصطافين بجانب أن كل وحدات المشروع سوف تتمتع بإطلالة مباشرة علي المسطحات المائية، كي يضيف أجواء مليئة بالمرح والترفيه بجانب توافر فيه كافة المساحات بفضل التصميمات المختلفة والجديدة علي السوق بمنطقة الساحل لشركة DMA للاستشارات الهندسية هذا بجانب أنه سيكون فرصة حقيقة لراغبي الاستثمار وهو ما جعلنا نهتم بكل الكبيرة والصغيرة و Gates Developments تهدف فقط إلى إنشاء مجتمعات سكنية بل تؤمن بأهمية خلق حياة حديثة متكاملة وخدمات شاملة، تعتمد على تخطيط أكثر كفاءة، والشركة تعتمد على سياسة واستراتيجيات مميزة تجعلها قادرة علي التنافس مع كبريات شركات التطوير العقارى في مصر.

ومن المخطط مشروع Lyv علي منطقة تجارية بها اكبر وأقوى البراندات العالمية والمطاعم المختلفة والكافيهات وسبأ على أعلي مستوي ويضم نادي مجتمعي يضم ملعبًا رياضيًا وتراسًا للاستمتاع بأشعة الشمس والمشروع يتميز بوجود Boutique Hotel ويحتوى علي شقق فندقية متميزة وهو ما يجعله يجمع بين الفخامة والرفاهية والترفيه يعد وجهة مثالية للعائلات والأفراد الذين يبحثون عن تجربة سكنية فاخرة على شاطئ البحر، وسنبدأ هذا العام تعاون مع اسكا وستوديو فايف لعمل مطعم باطلالة مباشرة علي البحر كجزء من خطة تنفيذ المشروع لضمان توفير أفضل الخدمات للعملاء.

حيث نقدم بيئة استثمارية مواتية وفرصًا متعددة فى قلب الساحل الشمالى بفضل قدرتنا على اختيار الموقع المتميز والتصميمات العصرية لنواكب بها التطورات الكبيرة التى تشهدها منطقة رأس الحكمة واهتمام الدولة بها خاصة وانها مستقبل الاستثمار السياحي في مصر

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة التوسعية ورؤيتها الطموحة لتقديم مشاريع عقارية استثمارية متكاملة في مناطق استراتيجية بالبلاد، حيث تسعى الشركة جاهدة لتحقيق التميز والابتكار فى مجال التطوير العقاري .وهو ما قدمته الشركة في مشروعاتها السابقة ويعد مشروع " Lyv" أول مشروع لشركة Gates Developments فى الساحل الشمالى، وهو جزء من استراتيجية إدارة الشركة فى تنويع محفظة مشروعاتها العقارية، وسيكون المشروع الجديد علامة فارقة ومميزة في الساحل الشمالي من حيث حجم المساحات الخضراء والخدمات الترفيهية والسياحية والخدمية والتجارية وأنواع الوحدات ، وكل هذا سيكون بشكل غير مسبوق في الساحل .