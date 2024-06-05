«القومية للأنفاق» تدرس مدّ ترام من الساحل الشمالي حتى رأس الحكمة

أكد طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق أنَّ هناك دراسة لمدّ ترام من الساحل الشمالي حتى رأس الحكمة لتبادل الخدمة مع شبكة القطار الكهربائي السريع أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

إطلاق أسماء المشاهير على محطات المترو

وعن إطلاق أسماء المشاهير على محطات المترو أو المونوريل، أكّد جويلي خلال مؤتمر صحفي أنَّ الهيئة ترحب بأي مستثمر يرغب في ذلك: «لو محطة بجوار كومبوند وحابين نقول اسمها نرحب بذلك».

وأكّد أنَّه في حالة طرح اسم بالتنسيق مع وزارة الثقافة ودراسته جيداً قبل الاطلاق: «عندنا أسماء محطة على أسماء مشاهير مثل صفاء حجازي في الزمالك، وعدلي منصور».

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أنَّ هذه الاستثمارات تخدم تنمية موارد الهيئة القومية للأنفاق، متابعًا «في 6 أكتوبر عرضنا محطات تخدم مناطق حيوية ومولات».