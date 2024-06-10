تفاصيل الحالة الصحية للفنانة مروة أنور بعد تعرضها لحادث سير

كشفت الفنانة مروة أنور تفاصيل الحالة الصحية لها بعد تعرضها لحادث سير، تسبب في تهشم سيارتها بالكامل وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

مروة أنور تتعرض لحادث سير

وكتبت الفنانة مروة أنور من خلال خاصية ستورى قائلة: «خضة ورعب ربنا ما يكتبهم على حد ، فى ثانية كانت كل حاجة حصلت، ربنا كاتبلنا عمر جديد أنا وأختى إن إحنا قدرنا نخرج من العربية على رجلينا للأسف أخدت كل الخبطة فى وشي وعيني جسديا اللى حصل بسيط كدمات وخبطات هتاخد وقتها وهتروح».

وتابعت مروة أنور قائلة: «الحمدلله انها جت فيا أنا مش فى حد من أهلى علشان مكنتش هستحمل ادعولى بس أتخطى دا فى أسرع وقت علشان مبعرفش أنام من الخوف».