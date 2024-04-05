من هي النجمة الشابة مروة أنور بعد ظهورها في مسلسل مليحة؟

موهبة وأداء مميز تمتعت به النجمة الشابة مروة أنور، لتلفت إليها الأنظار عبر مشاركتها في الموسم الرمضاني بمسلسل «مليحة» الذي تدور قصته حول أسرة فلسطينية اضطرتها الظروف للقدوم إلى القاهرة، لتمر بالكثير من المواقف الصعبة، في محاولة منها للرجوع إلى دولتهم مجددًا.

ملامح جذابة جعلت حضورها مميزًا، وعشقتها الكاميرا فور ظهورها، ليتعلق الجمهور بدور مروة أنور في مسلسل مليحة، وبحسب صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي نستعرض بعض المعلومات عنها فيما يلي:

مروة أنور.

مواليد 13 يوليو سنة 1999.

شقيقة الممثل المصري خالد أنور بطل مسلسل كأنه امبارح.

شاركت في مسلسل عوالم خفية عام 2018.

كان لها دورًا مميزًا في مسلسل نصيبي وقسمتك في الموسم الـ3 عام 2019.

شاركت في مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع عام 2020.

تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل مليحة.

تقدم مروة أنور شخصية فريدة في مسلسل مليحة وتعقد قرانها على «علي» الذي يقدم شخصيته أمير المصري، لتنشب بينهم عدة خلافات بسبب اضطرار الأخير إلى الهجرة.

مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، والذي لاقى تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، كونه يسلط الضوء على القضية الفلسطينية، عبر شخصية «مليحة» الفتاة الفلسطينية والتي تقدم شخصيتها النجمة الشابة سيرين خاس، بعد قدومها إلى القاهرة رفقة جدها وجدتها، ومساعدة النقيب «أدهم» والذي يقدم شخصيته النجم دياب، في مساعدتهم طوال فترة وجودهم في مصر، لتقع «مليحة» في حبه إلا أن الأخير يفاجئها بخطبته على ابنة خالة.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم النجم دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكي، مروة أنور، أنور خليل، حنان سليمان، وإخراج عمرو عرفة.