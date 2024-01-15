محمد مهران عن مشاركته في «وبينا معاد 2» بدلا من خالد أنور: «استأذنت صاحبي»

يشارك الفنان محمد مهران في الجزء الثاني من مسلسل «وبينا معاد» الذي يتمّ عرضه عبر شاشة قناة «dmc» وذلك لتجسيد الشخصية التي جسّدها الفنان خالد أنور في الجزء الأول.

محمد مهران يتحدث عن مسلسل «وبينا معاد 2»

وعن هذا، قال محمد مهران في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه عندما عُرض عليه المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل حرص أولًا على أن يتحدث مع خالد أنور، موضحًا: «أول حاجة عملتها إني كلمته لأنه صديقي، وكان لازم استأذنه في حاجة زي دي، وأعرف سبب عدم مشاركته ».

الوقت غير الملائم وراء عدم مشاركة خالد أنور في «وبينا معاد 2»

وتابع مهران أنَّ خالد أنور أخبره سبب اعتذاره عن عدم المشاركة في الجزء الثاني، إذ أنَّ الوقت كان غير ملائم، مستكملًا «الشخصية اتطورت في الجزء الأول، هنشوف بقي مشاكل الجواز».

يُذكر أنَّ مسلسل «وبينا معاد» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم شيرين رضا ومدحت صالح وصبري فواز وبسمة ووفاء صادق ويوسف ماجد الكدواني وهاجر الشرنوبي وأسامة الهادي وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.