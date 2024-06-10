انطلاق المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالبحر الميت غدا

تستضيف مدينة البحر الميت بالأردن، غدًا، المؤتمر الدولي «للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة»، بتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة.

ويعقد المؤتمر بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعلى مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.

كارثة الحرب

وتتسبب الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وقد أصبح وصول الغذاء، والماء، والمسكن، والأدوية للسكان شبه معدوم.

وكان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قد صرح في وقت سابق بأن وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، بحثا خلال اتصال هاتفي الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة.

أهمية المؤتمر

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزيرين أكدا على أهمية هذا المؤتمر الذي يهدف إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة بشكل فوري ومناسب ومستدام، وتنظيم وتسريع عملية توفير المساعدات، وتعزيز استجابة المجتمع الدولي للكوارث الإنسانية في غزة.

كما يهدف المؤتمر إلى تلبية الاحتياجات التشغيلية واللوجستية، وتأكيد الالتزام باستجابة جماعية منسقة للوضع الإنساني في غزة، واستدامة خطوط المساعدات وتهيئة الظروف لإيصالها الآمن وحماية المدنيين.

مشاركة فعالة

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لمشاركة فعالة من الدول والمنظمات المدعوة، بما يضمن تحقيق أهداف المؤتمر وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للفلسطينيين الذين يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

3 مجموعات عمل

ويشمل المؤتمر ثلاث مجموعات عمل تركز نقاشاتها على توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر.