ملك الأردن: لا سلام في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أكد عبد الله الثاني ملك الأردن، أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرًا من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

شدد ملك الأردن، على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، مؤكدًا ضرورة وقف تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة وتضافر الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية لأهالي القطاع واستدامتها.