نموذج امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2024.. أهم الأسئلة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذج امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2024 استرشادي واختباري لتدريب الطلاب علي أسئلة الامتحانات وحلها والتدريب علي شكل الامتحان، بالإضافة إلى توفير الإجابات الخاصة بالنموذج حتي يتعرف الطالب علي أخطاءه.

رابط نموذج امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2024

وأكّدت وزارة التربية والتعليم رابط نموذج امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2024، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ومواصفات الورقة الامتحانية، وأهم المصطلحات والأسئلة بامتحانات الاقتصاد والاحصاء .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّ عدد الأسئلة امتحانات الثانوية العامة في مادة الاقتصاد 25 سؤال بإجمالي عدد الدرجات 25، وعدد الأسئلة الإحصاء 17 سؤالًا بإجمالي 25 درجة، وأن أسئلة الامتحان لم تتضمن أسئلة مقالية وجميعها اختيار من متعدد.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 في مادتي الاقتصاد والإحصاء، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية، وذلك وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني.