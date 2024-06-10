«التعليم»: وفاة طالب أثناء امتحان الدين للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة تلقت بلاغا يفيد بوفاة طالب بامتحانات الثانوية العامة بلجنة بحدائق القبة بالقاهرة أثناء أدائه امتحان مادة التربية الدينية، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول يوم الأربعاء المقبل في مادتي الاقتصاد والإحصاء، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.