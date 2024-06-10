رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم.. تشديدات مهمة من «التعليم» للطلاب

كتب:

أميرة فكري
01:03 م | الإثنين 10 يونيو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي، من امتحان مادة التربية الدينية والوطنية في أول يوم امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وتستعرض «الوطن» خلال التقرير الحالي، كل التفاصيل المتعلقة بأخبار امتحانات الثانوية العامة في أول يوم: 

أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

- أعرب عدد كبير من الطلاب عن سهولة امتحانات الثانوية العامة اليوم.

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة اليوم «التربية الدينية والوطنية» جاءت وفقا للمواصفات الورقة الامتحانية.

- ضبط 3 حالات غش بامتحانات الدين والتربية الوطنية اليوم. 

- تحرير محاضر غش للطلاب المتورطين في تصوير ورق الأسئلة، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن التفتيش على بوابة اللجان، وأيضا الملاحظين داخل اللجنتين.

- تشديدات على دخول الطلاب المدرسة من الساعة 8.15 صباحا، وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجنة. 

- مراجعة الملاحظين لبيانات الطلاب، ومنع الملاحظ من كتابة البيانات نيابة عن الطالب. 

- التركيز على كاميرات المراقبة والمحاسبة الفورية لأي مسئول عن تعطيل الكاميرات.

- ⁠المرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف بشكل هادئ، للتأكد من عدم حيازة أي طالب جهاز إلكتروني داخل اللجان.

* منع خروج الطلاب تماما قبل موعد انتهاء الامتحان.

* عدم السماح لتواجد رئيس اللجنة، أو أي فرد بتاتًا بعد الانتهاء من الامتحانات، وغلق المدرسة.

* تقييم مديري المديريات في ضوء أدائهم خلال فترة الامتحانات.

 

اقرأ المزيد:

وزير التعليم يشدد على التأكد من تشغيل كاميرات المراقبة في امتحانات الثانوية العامة

توجيه مهم من وزير التعليم بشأن نموذج امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم لـ«الوطن»: امتحانات الثانوية العامة ستكون منضبطة و«مفيش لجان ولاد أكابر»

«تعليم قنا»: إجراءات صارمة لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024
بقلم أميرة فكري