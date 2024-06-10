أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم.. تشديدات مهمة من «التعليم» للطلاب

انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي، من امتحان مادة التربية الدينية والوطنية في أول يوم امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وتستعرض «الوطن» خلال التقرير الحالي، كل التفاصيل المتعلقة بأخبار امتحانات الثانوية العامة في أول يوم:

أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

- أعرب عدد كبير من الطلاب عن سهولة امتحانات الثانوية العامة اليوم.

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة اليوم «التربية الدينية والوطنية» جاءت وفقا للمواصفات الورقة الامتحانية.

- ضبط 3 حالات غش بامتحانات الدين والتربية الوطنية اليوم.

- تحرير محاضر غش للطلاب المتورطين في تصوير ورق الأسئلة، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن التفتيش على بوابة اللجان، وأيضا الملاحظين داخل اللجنتين.

- تشديدات على دخول الطلاب المدرسة من الساعة 8.15 صباحا، وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجنة.

- مراجعة الملاحظين لبيانات الطلاب، ومنع الملاحظ من كتابة البيانات نيابة عن الطالب.

- التركيز على كاميرات المراقبة والمحاسبة الفورية لأي مسئول عن تعطيل الكاميرات.

- ⁠المرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف بشكل هادئ، للتأكد من عدم حيازة أي طالب جهاز إلكتروني داخل اللجان.

* منع خروج الطلاب تماما قبل موعد انتهاء الامتحان.

* عدم السماح لتواجد رئيس اللجنة، أو أي فرد بتاتًا بعد الانتهاء من الامتحانات، وغلق المدرسة.

* تقييم مديري المديريات في ضوء أدائهم خلال فترة الامتحانات.