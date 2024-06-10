أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم.. تشديدات مهمة من «التعليم» للطلاب
كتب:
أميرة فكري
01:03 م | الإثنين 10 يونيو 2024
صورة أرشيفية
انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي، من امتحان مادة التربية الدينية والوطنية في أول يوم امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وتستعرض «الوطن» خلال التقرير الحالي، كل التفاصيل المتعلقة بأخبار امتحانات الثانوية العامة في أول يوم:
أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم
- أعرب عدد كبير من الطلاب عن سهولة امتحانات الثانوية العامة اليوم.
- أسئلة امتحانات الثانوية العامة اليوم «التربية الدينية والوطنية» جاءت وفقا للمواصفات الورقة الامتحانية.
- ضبط 3 حالات غش بامتحانات الدين والتربية الوطنية اليوم.
- تحرير محاضر غش للطلاب المتورطين في تصوير ورق الأسئلة، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن التفتيش على بوابة اللجان، وأيضا الملاحظين داخل اللجنتين.
- تشديدات على دخول الطلاب المدرسة من الساعة 8.15 صباحا، وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجنة.
- مراجعة الملاحظين لبيانات الطلاب، ومنع الملاحظ من كتابة البيانات نيابة عن الطالب.
- التركيز على كاميرات المراقبة والمحاسبة الفورية لأي مسئول عن تعطيل الكاميرات.
- المرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف بشكل هادئ، للتأكد من عدم حيازة أي طالب جهاز إلكتروني داخل اللجان.
* منع خروج الطلاب تماما قبل موعد انتهاء الامتحان.
* عدم السماح لتواجد رئيس اللجنة، أو أي فرد بتاتًا بعد الانتهاء من الامتحانات، وغلق المدرسة.
* تقييم مديري المديريات في ضوء أدائهم خلال فترة الامتحانات.