وزير الخارجية الأمريكي يطالب حماس بإنهاء الحرب في غزة: العالم كله ينتظر

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المفاوضات الأخيرة قبلتها إسرائيل لكن حماس لم تقبل بالمفاوضات، والفلسطينيون في غزة ينتظرون إتمام الصفقة والإسرائيليون ينتظرون إتمام المفاوضات والرهائن وأسرهم ينتظرون هذا الأمر، والعالم بأكمله ينتظر هذا الأمر، وسنرى إذا كانت حماس تنتظر هذا الأمر وتنهي الحرب التي بدأتها.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأولوية القصوى هو ضمان خير ورفاهية الجميع بالعالم لاسيما الرهائن ولذلك يجب أن ننجز هذا.

ودعا «بلينكن»، إلى ضرورة الوصول إلى ضمانات بعدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين مرة أخرى، وأن يكون هناك تقدم بوقف إطلاق النار وقبول حماس المفاوضات.