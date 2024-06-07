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«الخارجية الأمريكية»: بلينكن سيسافر إلى مصر وإسرائيل والأردن وقطر الأسبوع المقبل

كتب:

حسن سمير
07:55 م | الجمعة 07 يونيو 2024
بلينكن

بلينكن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيسافر إلى مصر وإسرائيل والأردن وقطر، الأسبوع المقبل، لمناقشة اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيؤكد خلال جولته بالمنطقة، أهمية قبول حماس الاقتراح المطروح على الطاولة، المتعلق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

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