إسقاط مسيرة إسرائيلية أثناء تحليقها في أجواء الجنوب اللبناني كتب: منار مجدي 05:29 م | الإثنين 10 يونيو 2024 جنوب لبنان أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن مسيرة إسرائيلية أسقطت أثناء تحليقها في أجواء الجنوب اللبناني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر سكان جنوب لبنان قبل قصف بلداتهم إسرائيل تعلن رصد سقوط طائرتين مسيرتين أطلقتا من جنوب لبنان على شمال الجولان الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بلدة الناقورة جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية بين بلدتي كفركلا والعديسة جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية جنوب لبنان مسيرة اسرائيلية جنوب لبنان بقلم منار مجدي