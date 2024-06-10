جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر سكان جنوب لبنان قبل قصف بلداتهم

أرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسائل إلى سكان جنوب لبنان لإخلاء الجنوب قبل ضربات الطيران، وأغلقت المدارس في جنوب لبنان بسبب رسالة واتساب، بحسب «تليفزيون فلسطين».

وتناشد الرسالة المواطنين في بلدة البازورية التابعة لناحية الزور، إخلاء مبنى مكون من أربعة طوابق بالقرب من محطة وقود أن المبنى على وشك الانفجار.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 245 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.