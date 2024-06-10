«اليونيسف»: وضع الأطفال في غزة مأساوي.. و90% منهم يفتقرون إلى الغذاء

أكد كاظم أبو خلف، الناطق باسم اليونيسف، أن وضع الأطفال في قطاع غزة غاية المأساوية، ويزداد سوءا يوما بعد يوم، ولا أحد يتسمع أو يفكر فيما يعاني منه أطفال قطاع غزة، إنسانيا وصحيا وغذائيا، موضحا أن 9 من بين 10 أطفال في غزة يعانون من فقر شديد، وهو ما يصل بالأطفال إلى مرحلة تهدد حياتهم.

معاناة أطفال غزة

وأشار «أبو خلف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن عدد الأطفال الذين سقطوا في هذه الحرب كبير جدا، مشددا على أن المعاناة الغذائية للأطفال في قطاع غزة بسبب التضييق ومنع وصول المساعدات.

ولفت إلى أنه مشددًا قبل الحرب المستمرة منذ ما يقارب الـ9 أشهر على قطاع غزة، كان يدخل 500 شاحنة مساعدات يوميا، وبعد الحرب تدخل 100 شاحنة فقط، وهو عدد قليل جدا.

المستشفيات في القطاع تعاني بسبب القصف والحصار

وأضاف الناطق باسم اليونيسف، أن افتقار قطاع غزة والمستشفيات للأمصال والتطعيمات، أمر يضاف للتحديات التي يعاني منها القطاع بشكل كبير، مؤكدا أن المستشفيات الصحية في القطاع تعاني بسبب القصف والحصار الإسرائيلي، و7% فقط من المستشفيات بالقطاع تعمل بشكل كامل، والباقي منها يعمل بشكل جزئي، أو خرج عن الخدمة.